'Houd aansprakelijkheid sportvelden bij gemeente'

Publicatie: zo 19 februari 2017 12.25 uur

BUITENPOST - Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen stellen de gemeenteraad voor om de aansprakelijkheid voor sportterreinen niet aan de sportverenigingen over te dragen. Het college wil de clubs faciliteren door aansprakelijkheid bij de gemeente te houden.

De gemeenteraad van Achtkarspelen besloot in 2015 om de aansprakelijkheid over te dragen aan de sportverenigingen. De aanleiding hiervoor was de aansprakelijkheid die de gemeente erkende nadat een dug-out instortte in Twijzel. Uit overleg met de clubs blijkt er volgens het college dat er weinig draagvlak is bij de clubs voor het besluit. De kosten zouden fors toenemen en bovendien vrezen de clubs dat verschuiving van de aansprakelijkheid een te zware last is voor de vrijwilligers.



Het college wil jaarlijks controles uitvoeren, als de aansprakelijkheid bij de gemeente blijft. Wethouder Jouke Spoelstra: "Wij willen onveilige situaties voorkomen." Daarom vraagt het college de raad om in 2018 en 2019 € 25.000 beschikbaar te stellen en de jaren daarna een structureel bedrag van € 18.000. Verder vragen B&W het besluit terug te draaien om de lichtmasten, hekwerk, ballenvangers en vaste doelen over te dragen aan de clubs.