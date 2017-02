Militairen oefenen in de regio

Publicatie: zo 19 februari 2017 11.44 uur

DRIEZUM - Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari 2017 vindt er een militaire oefening plaats in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driezum. De gemeente Dongeradeel licht daarom haar inwoners in over het feit dat men in deze periode militairen en militaire voertuigen tegen kan komen.

Het gaat om hierbij om een oefening van de eenheid School Grond Lucht Samenwerking (SGLS), afdeling Forward Air Controlers (FAC). Er zijn ongeveer 25 deelnemers, 7 wielvoertuigen en 2 vliegtuigen bij de oefening betrokken. De deelnemers worden getraind in het waarnemen en aangeven van hun uit te schakelen doelen aan vliegtuigen. Het betreft verder hoofdzakelijk konvooiverplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, maar er zal geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie.