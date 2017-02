Vrouw uit Drachten (26) gewond bij ongeval

Publicatie: zo 19 februari 2017 10.16 uur

GROU - Een 26-jarige vrouw uit Drachten is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ongeval op de A32 bij Grou. De bestuurster raakte op de afrit de linker vangrail en belandde hierna in een aan de rechterzijde van de rijbaan gelegen weiland. Het voertuig kwam op de zijkant tot stilstand.

Het ongeval gebeurde rond 5.30 uur in de nacht. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis.