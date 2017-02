Mercedes rijdt over fietsenrek bij Jumbo

Publicatie: za 18 februari 2017 19.37 uur

DRACHTEN - Het was zaterdag even schrikken bij de Jumbo aan de Stationsweg in Drachten. De bestuurder van een Mercedes ramde rond 17.30 uur een fietsenrek en ramde een prullenbak. Het voertuig kwam twee meter voor de opening van de supermarkt tot stilstand.

Bij het ongeval zijn er geen personen gewond geraakt. Een berger heeft het voertuig geborgen. Het is onbekend hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren.

