'Taxi's, electrische fietsen en raceboten'

Publicatie: za 18 februari 2017 15.25 uur

BURGUM - Het was niet verrassend dat er in de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel donderdagavond opnieuw werd gesproken over een aantal verkeerssituaties: de kapotte brug bij Skûlenboarch en de omleidingsroute door Burgum. Het was Jantsje van der Veen (CU) die wilde weten 'wat der bard is' sinds de vorige keer, toen dit punt ook aan de orde is geweest.

Wethouder Houkje Rijpstra kon 'heet van de naald', melden dat 'de skea meifalt'. Het zal niettemin tot half juni duren eer de brug weer in bedrijf is. Hij staat nu permanent open en is dus niet te gebruiken voor het wegverkeer. Er was aangedrongen op een pontje voor fietsers en voetgangers, maar dat plan vond geen genade in de ogen van provincie en Rijkswaterstaat. Dat standpunt was, meldde de wethouder, nog niet veranderd, maar de beide instanties zijn nu gekomen met een alternatief, te weten taxi's en electrische fietsen.

Over de situatie in Burgum meldde wethouder Rijpstra dat er overleg is geweest met de scholen, maar dat die de inmiddels getroffen maatregelen onvoldoende vinden. Nu liggen volgens de wethouder drie alternatieven op tafel: ludieke acties, tijdelijke verkeerslichten en het verzoek aan de scholen om volwassenen te zoeken die bij het oversteken willen assisteren. Wethouder Rijpstra: "It liket derop dat de skoallen foar dy lêste opsje gean."



Een ander item dat aandacht vroeg was de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) 'zag tot haar grote vreugde veel groene vakjes', ten teken dat veel zaken geregeld zijn of doelen gehaald worden, maar ze vond het jammer dat de duurzaamheidstoets niet doorgaat. Bovendien wilde ze van het college weten wat nu precies de definitie van duurzaamheid is. Brant Knossen (CDA) kaartte de problemen aan die hergebruik van regenwater opleveren: "Yn theory in goed plan, mar hoe pakt it út yn de praktyk." Hij vroeg om onderzoek door de gemeente.

Hessel Bouma (GBT): "Dit is gjin evaluaasjerapport, it is langer as it rapport sels." Douwe Hooijenga: "Dit tema giet ús oan it hert, wy moatte fasiliteare en stimuleare. In protte inisjativen, dy hawwe wy nedich. Wijbe Postma (FNP): "It sprekt my wol oan, net alline weromsjen, mar ek foarút. Ik fyn it goed dat dy toets der net ynsit." Hij kwam ook even terug op het feit dat de gemeente groene stroom van buiten inkoopt: "Griene stroom fan tichtby kin wol, dat soe wat mear omtinken krije moatte." Saskia van der Werf merkte op dat deze gemeente een van de eerste is met een duurzaamheidsbeleid.

Wethouder Houkje Rijpstra legde uit dat de groene stroom uit Turkije en IJsland komt: "Dat is gjin sjoemelstroom." Maar ze vond stroom van ‘dichtbij’ inderdaad een optie, zij het dat daar een (hoger) prijskaartje aan hangt. Douwe Hooijenga (CU) was van mening dat duurzaamheid 'gjin geitewollensokkenthema' meer is. Houkje Rijpstra sloot de discussie af met: "Der is noch in wereld te winnen yn de bewustwurding fan de boargers ynsake dit thema."

Besluit over snelvaren volgt in maart

Ook over het snelvaren op de Burgumermar was, zo bleek, het laatste woord nog niet gezegd. Er zijn uiteraard voor- en tegenstanders van het plan om het snelvaren op dat meer weer toe te staan. De voorstanders reppen van een boost voor het meer, reuring en kansen voor de watersport in het algemeen. Tegenstanders hebben het over lawaai, overlast, schade aan het milieu en de gevaren voor zeilers en zwemmers. Een lastig dilemma en eigenlijk werd het er na de tamelijk langdurige discussie tussen met name Nynke Koopmans (VVD), Jantsje van der Veen (CU) en Wijbe Postma (FNP) niet echt duidelijker op.

De VVD kwam met een motie, die voor de mogelijkheid tot snelvaren pleitte, maar die had op voorhand geen schijn van kans bij de andere partijen. Die wilden vrijwel unaniem dat de discussie over dit item werd verschoven naar de vergadering in maart, dan liggen ook de nieuw binnengekomen brieven hieromtrent ter beschikking. Aldus werd besloten, er komt dus nog een vervolg waarin eventueel ook andere alternatieven ter tafel zullen komen, zoals snelvaren op de Wijde Ee, het Djippe Gat dus tussen Burgum en Suwâld.