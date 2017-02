Twee lintjes uitgereikt tijdens opening MFC

Publicatie: za 18 februari 2017 11.05 uur

ROTTEVALLE - Tijdens de opening van het nieuwe dorpshuis (mfc) van Rottevalle heeft burgemeester van Bekkum de 72-jarige Joop Mast en de 58-jarige Hennie Meppelink uit Rottevalle uitgereikt. Beiden zetten zich in de afgelopen jaren in voor de komst en tot stand koming van het het nieuwe mfc. Ze werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Mast zette zich van 1970 tot 1985 in voor de PvdA in Friesland en was in 1973 oprichter van de Toneelvereniging Jorwert. Daar was hij 5 jaar lang voorzitter van de toneelclub. In 1979 richtte hij de toneelvereniging in Rottevalle op en was tot 2014 voorzitter. Ook zet hij zich sinds 1980 in voor de dorpskrant It Sluske in Rottevalle.

Vanaf 2010 is de heer Mast voorzitter van de Stichting Dorpshuis Rottevalle. De heer Mast vervulde een actieve rol bij het tot stand komen van het nieuwe Multifunctionele Centrum Rottevalle dat gebruikt zal worden door o.a. de school, kinderopvang, de peuterspeelzaal, de jeugdsoos, de biljartclub, Vrouwen van Nu, de thuiszorg en de fysiotherapie.

Mevrouw Meppelink (58) was van 1987 tot 1996 vrijwilliger bij en bestuurslid van Thriatlonvereniging GVAV-Rapiditas te Groningen. Ze maakte deel uit van de activiteitencommissie en zat in de wedstrijdorganisatie. Van 2000 tot 2009 was ze verkeersouder bij de openbare basisschool Yn 'e Mande te Rottevalle. Mevrouw Meppelink verzorgde de verkeerseducatie, zorgde voor de controle van de fietsverlichting van de kinderen en heeft ervoor gezorgd dat de school het verkeersveiligheidslabel School op Seef kreeg uitgereikt.

Vanaf 2003 is ze vrijwilliger bij en secretaris (2004-heden) van de Stichting Dorpshuis Rottevalle. Mevrouw Meppelink vervulde een actieve rol bij het tot stand komen van het nieuwe Multifunctionele Centrum Rottevalle dat gebruikt zal worden door o.a. de school, kinderopvang, de peuterspeelzaal, de jeugdsoos, de biljartclub, Vrouwen van Nu, de thuiszorg en de fysiotherapie. Daarnaast is zij bestuurslid van de oud- en nieuwcommissie Rottevalle.

FOTONIEUWS