MFC It WerflÃ¢n in Rottevalle officieel geopend

MFC It Werflân in Rottevalle officieel geopend

Publicatie: za 18 februari 2017 10.44 uur

ROTTEVALLE - Het was vrijdag feest in Rottevalle. Het multifunctionele centrum It Werflân werd officieel geopend met een feestelijke programma. Vooraf was er een optreden van de jeugd uit het dorp en daarna volgende het officiële gedeelte. In de avond was een feestavond georganiseerd in het dorpshuis.



Over It Werflân

It Werflân is een uniek gebouw, duurzaam gebouwd volgens het Cradle-to-Cradle-principe, dat onderdak biedt aan o.a. de samenwerkingsschool, peuterspeelzaal, BSO, kinderopvang en dorpshuis. It Werflân heeft als doelstelling een ontmoetingsplek voor jong en oud te zijn, waar talenten ontdekt, ontwikkeld en benut kunnen worden.

