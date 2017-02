Werkstraf Westereender voor verkopen en bezit wiet

Publicatie: za 18 februari 2017 08.30 uur

LEEUWARDEN - Verschillende getuigen verklaarden in 2015 bij de politie dat een inwoner van De Westereen (27) jarenlang wiet dealde, ook aan minderjarigen. Een getuige had de man 'de grootste dealer van De Westereen' genoemd. De Westereender zei vrijdag tegen rechter Bert Dölle dat er niets klopte van die beweringen. Mensen die het hadden gezegd kende hij niet, het maakte hem alleen maar boos.

Hij had wel jarenlang vijf wietplanten in de tuin gehad, maar dat is een hoeveelheid die wordt gedoogd. 'Ik heb nooit echt verkocht. Ik blowde, ik ben er altijd voor uitgekomen', zei de Westereender. Hij had wel eens wat weggegeven en, zo had hij bij de politie verteld, zo af en toe wat verkocht. Maar zeker niet op de grote schaal waar de getuigen het over hadden.

Toen de politie op 13 november 2015 bij de man aan de deur kwam, werd er op verschillende plekken in de woning wiet aangetroffen. In totaal vond de politie ruim 80 gram. 'Mijn wintervoorraad', had de verdachte gezegd. De rechter achtte uiteindelijk bewezen dat de man over een beperkte periode -november 2012 tot november 2015- wiet voorhanden heeft gehad en heeft verkocht.

De Westereender kreeg een werkstraf van 80 uur en een boete van 250 euro voor de hoeveelheid wiet die in de woning werd aangetroffen. De rechter hield er rekening mee dat de reclassering positief rapporteerde en dat de verdachte zijn leven nu goed op orde lijkt te hebben.