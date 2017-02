Gepuzzel voor impuls Gordykster Merk

Publicatie: vr 17 februari 2017 18.00 uur

GORREDIJK - De terugloop van bezoekers aan de Gordykster Merk vraagt om een andere opzet. Winkeliersvereniging WHI, plaatselijk belang, organisator Stichting Marktbeheer en de organisatoren van de kermis willen de jaarmarkt nu van de maandag naar de zondag verplaatsen. De gemeente Opsterland moet het finale oordeel vellen.

De oorzaak van de tanende bezoekersaantallen aan de Gordykster Merk ligt volgens de partijen aan de maandag. Waar vroeger scholen en bedrijven op de eerste maandag van mei en de laatste maandag van oktober de deuren sloten, gebeurt dat al een aantal jaren niet meer. "Wanneer de kinderen niet vrij zijn, nemen de ouders op de maandag van de markt ook geen vrij. Dat kunnen wij heel goed merken", constateert Jurjen Haagsma, mede-organisator van de kermis.

Om de Gordykster Merk een impuls te geven, is binnen de WHI geopperd om de jaarmarkt van maandag naar zondag te verhuizen. "Het idee werd versterkt met de kerstfair die vorig jaar op zondag is georganiseerd. Het was toen erg gezellig en druk in het centrum van Gorredijk", stelt WHI-voorzitter Anton de Bruin.

De zoektocht naar een goede datum blijkt door de verschillende feestdagen erg lastig. Insteek is nu om de kermis en de jaarmarkt met koopzondag in het eerste weekend van mei te organiseren. "We houden ons het recht voor dat wanneer de planning minder gunstig uitvalt, we de kermis toch in het tweede weekend van mei organiseren, los van de markt", vertelt Vincent Scherphof van de kermisorganisatie. Die staat echter wel positief tegenover het initiatief, ook omdat 5 mei mogelijk meer publiek naar de attracties trekt. "Markt en kermis versterken elkaar, dus veruit het liefst organiseren we dat in hetzelfde weekend."

Stichting Marktbeheer, die namens gemeente Opsterland de Gordykster Merk op poten zet, heeft ook positief gereageerd. De beoogde data voor de beide feestweekenden zijn 5 tot en met 7 mei en 26 tot en met 29 oktober.