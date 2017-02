Wietkweker moet winst van 40.000 euro terugbetalen

Publicatie: vr 17 februari 2017 17.35 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige Leeuwarder is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man was huurder van een pand aan de Hoofdstraat in Ferwert, waar de politie op 5 januari 2015 een grote wietplantage ontdekte. De rechter bepaalde dat de Leeuwarder het geld moet terugbetalen dat hij heeft verdiend met de verkoop van de wiet.

Onder andere op basis van de sporen in en rond de woning -resten van oude wietplanten, stof op de koolstoffilters, bulten potaarde in tuin- had de politie berekend dat de Leeuwarder in krap een jaar tijd ruim 40.000 euro moet hebben verdiend. Dat geld moet de man aan de Staat betalen. De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting, hij zit naar verluidt in het buitenland. Hij had bij de politie verklaard dat hij de woning had onderverhuurd.

Bewijzen kon hij dat niet, hij kon alleen een naam geven van de huurder. Hij had gezegd dat hij zijn panden altijd op basis van vertrouwen verhuurde. De rechter en de officier van justitie geloofden er niets van. In de kweekruimte was een sigarettenpeuk aangetroffen met het DNA van de Leeuwarder. Er stonden bijna 500 hennepplanten in de woning. De stroom werd illegaal afgetapt.