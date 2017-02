Pestende jongeren dreven autorammer tot wanhoop

Publicatie: vr 17 februari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - De Gorredijker (37) die op 20 augustus 2014 in de Loayersstraat in zijn woonplaats met zijn auto een andere auto ramde, was naar eigen zeggen door wanhoop gedreven. De man vertelde vrijdag op de zitting van politierechter Bert Dölle dat hij al een tijdlang werd pest en geïntimideerd door een groepje jongeren uit Gorredijk en Langezwaag. De groep verkeerde -ten onrechte- in de veronderstelling dat de Gorredijker homofiel was.

De man was verschillende keren uitgescholden en hij was meermaals achtervolgd n belaagd door jongeren in hun auto's. Ook zouden de auto's van de jongeren verscheidene keren door de straat zijn gescheurd waar de verdachte woont. Op de dag dat hij op de auto inreed, zag hij het even niet meer zitten. Hij had meldingen gedaan bij de politie, er was al een gesprek geweest met de jongerenwerker, maar aan de treiterijen kwam maar geen eind.

Toen hij de jongeren op de man af vroeg om op te houden met de pesterijen, werd hij in zijn gezicht uitgelachen. Zelf zei hij dat hij 'uit onmacht en wanhoop' besloot dat de zwarte Peugeot die hem al meermaals had achtervolgd 'uitgeschakeld' moest worden. 'Ik heb denk ik die auto kapot willen maken', zei de Gorredijker. Hij ramde met zijn Citroën Berlingo de Peugeot in de zijkant.

Volgens hem had hij zich er eerst van vergewist dat de eigenaar van de Peugeot en twee andere jongens op veilige afstand van de auto stonden. Volgens de jongens stond één van hen op het punt in te stappen toen de Citroën op de auto af kwam rijden. Dat bestreed de verdachte. De Peugeot werd tegen een boom gedrukt, de verdachte werd opgepakt. Drie dagen later werd hij vrijgelaten.

Sinds het voorval heeft hij niets meer van de jongeren vernomen. 'Ik hoor en zie ze niet meer', aldus de Gorredijker. Hij heeft de schade inmiddels betaald. Daar hield officier van justitie Margreeth Meijer rekening mee bij het formuleren van haar eis. Meijer sprak van 'een verschrikkelijk treurige zaak' en 'misselijkmakende treiterijen'. De officier ging er niet van uit dat de jongens dicht bij de Peugeot stonden.

Zij hechtte de meeste waarde aan de verklaring van een onafhankelijke getuige, die had gezegd dat de jongens op twee meter afstand van de auto stonden. Een poging tot zware mishandeling kon niet bewezen worden, vond Meijer. De Gorredijker had zich wel schuldig gemaakt aan vernieling van de Peugeot. Van psychische overmacht -als gevolg van de aanhoudende treiterijen- was volgens de officier geen sprake.

De verdachte was eerst weggereden en toen teruggereden om de Peugeot te rammen. Hij had dus tijd gehad om over zijn actie na te denken. Bij het formuleren van haar eis hield Meijer rekening met de ouderdom van het feit en de 'enorme treiterijen' van de jongeren. Ze telde ook mee dat de jongeren de verdachte tot wanhoop hebben gedreven. 'Deze jongens zouden zich kapot moeten schamen', aldus de officier. Zij eiste een geheel voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.