Mansveld neemt afscheid in raadsvergadering

Publicatie: vr 17 februari 2017 12.40 uur

BURGUM - "Ik ferlit jim, mar ik ferjit jim net." Dat was het statement waarmee burgemeester Wilma Mansveld haar afscheidsrede besloot: "Mijn eerste volledige zin in het Frysk", waarmee ze aangaf dat ze in het halfjaar dat ze Tytsjerksteradiels burgemeester is geweest wel degelijk een heleboel van met name de taal heeft meegekregen. Dat had ze bij haar installatie ook beloofd en aan die belofte heeft ze zich ruimschoots gehouden. "Het was een geweldig half jaar, maar het was eigenlijk te kort", verwoordde ze haar gevoelens omtrent haar korte ambstperiode en haar gevoel daarbij.



Ze was, nadat de reguliere raadsvergadering was afgelopen, uitgebreid toegesproken. Hessel Bouma, de waarnemend raadsvoorzitter, opende het bal van de goede woorden met een kort resumé van alles wat Wilma Mansveld op haar bordje had gekregen in haar periode als burgemeester. "Mar ien ding Wilma, hasto spitigernôch net meimakke en dat is in Elfstedentocht. Dêr hiest dy bot op fergappe wit ik, mar it mocht net sa wêze. Ik soe dy dit oanriede wolle: roei him, step him, as doch him op in antieke trekker, as rin him." Hij bedankte Wilma Mansveld 'foar al it wurk datsto foar de gemeente en foar ús dien hast.'



De volgende spreker was wethouder Doeke Fokkema die Wilma Mansveld typeerde aan de hand van haar bijnaam: 'de wite tornado'. "Do wiest noflik yn de omgong, net belearend, maar fragenstellend, der wie chemy, do wiest in trochpakker, de saken bleaune net lang by dy lizzen. Allinne dat ambtsketen, dat wie net dyn sterkste, do fergeatst it noch alris en dan moast Ytie wer yn sân hasten achter dy oan. Do hast dy makkelik oanpast, do hast wat mei de minsken en de taal." Hij bedankte haar voor haar collegialiteit en wenste haar veel succes in haar nieuwe baan en vooral 'sûnens'.



Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen, de beide gemeenten werken samen op diverse gebieden als 'preferente partners', zoals dat zo mooi heet, was naar Burgum gekomen om zijn tijdelijke collega uit te zwaaien. En dat deed hij op z’n Gerbrandy's, met veel humor, maar wel degelijk met een serieuze ondertoon, waarin zijn grote waardering voor Wilma Mansveld duidelijk doorklonk. Hij begon met het citeren van niemand minder dan Julius Ceasar met zijn 'veni vidi vici', alleen had de Burgemeester van 8K er zijn eigen draai aan gegeven, uiteraard zou je bijna zeggen: 'veni, vidi, foetsie'. Hij refereerde aan de toch wel verrassende benoeming van Wilma Mansveld vorig jaar: "It wiene altyd âlde, wat boaze, blanke VVD’ers en no stie der ynienen in frou." Hij sprak haar toe als 'the lady in black en als 'powervrouw'', typeringen die precies passen bij Wilma Mansveld, die Gerbrandy's ode met een brede glimlach aanhoorde. Over de samenwerking met zijn gemeente zei Gerbrandy: "Wilma, do seist wolris 'allinne kinst flugger, mar tegearre komst fierder'." Hij wenste haar 'lok, seine en sûnens' in haar nieuwe baan.



En uiteraard, een beetje symbolisch toch wel, was het laatste woord aan Wilma Mansfeld zelf. Zij sprak over een dubbel gevoel bij haar afscheid: "Ik heb geweldig zin in mijn nieuwe baan, maar ik kijk toch ook met trots terug op mijn functie hier, zeker vanwege het feit dat ik de eerste vrouw in dit ambt hier was. Wij wisten elkaar hier te vinden, ik ga u missen. Voor mij was het een ‘eye opener’ om zo dicht bij de burgers te staan, maar ik maak nu een nieuwe stap in mijn loopbaan. Tytsjerksteradiel doet het voortvarend, al is het niet altijd makkelijk. Maar zonder Tytsjerksteradiel had ik waarschijnlijk deze nieuw baan niet gekregen." Ze refereerde ook nog even aan een van de items waarmee ze het nieuws haalde, het AZC in Burgum. "Dat neemt een heel bijzondere plaats in in dit dorp, het is uniek dat het al zolang een gezinslocatie is, en dat siert u als gemeentebestuur. Tot slot: ik ferlit jim, mar ik ferjit jim net." En daarmee sloot ze haar laatste raadsvergadering inTytsjerksteradiel. "Tiid foar neipraat en in hapke en in drankje."



Het zal duidelijk zijn: Wilma Mansveld heeft indruk gemaakt, indruk op de raad, maar zeker ook op de burgers met wie ze te maken heeft gekregen. Ze leidde de raadsvergaderingen op een manier die het best te omschrijven is als 'soepel', aan de ene kant uiterst routineus, maar aan de andere kant wel met een ondertoon van uiterst serieus engagement. Maar het was vanaf de eerste keer duidelijk dat zij de regie had, al deed ze dat op een hele subtiele manier, voor een buitenstaander echt een genoegen om naar te kijken. Haar gevoel voor humor noemen we hier in Fryslân 'fyn ynlein', humor voor de liefhebbers, humor met kleine prikjes. Voor velen had ze hier mogen blijven.