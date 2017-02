Verwarde vrouw bekogelt politiebureau

Publicatie: vr 17 februari 2017 10.29 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 30-jarige inwoonster van Oosterwolde aangehouden op verdenking van vernieling. Met stenen had de verwarde vrouw een aantal ruiten van het politiebureau proberen in te gooien. Agenten waren 's nachts in het politiebureau toen ze opeens twee knallen hoorden.

Op bewakingsbeelden zagen de agenten nog net iemand wegfietsen. Van één van de werkkamers waren de ruiten vernield. Er zaten grote sterren en barsten in de ruiten. Na een korte achtervolging kon de 30-jarige fietsster worden aangehouden. Al twee keer eerder was de vrouw aangehouden omdat ze de ruiten van het politiebureau had ingegooid met stenen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.