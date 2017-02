Twee winkeldieven gepakt in Drachten

Publicatie: vr 17 februari 2017 10.22 uur

DRACHTEN - Een 21-jarige en 25-jarige man zijn donderdagmiddag door de politie opgepakt nadat ze voor in elk geval 200 euro aan producten uit winkels hadden gestolen. De aanhouding vond rond 17.00 uur plaats.

Het duo had net daarvoor een winkeldiefstal gepleegd op de Stationsweg te Drachten. Door onderlinge communicatie tussen een aantal winkeliers werden de mannen gespot in een winkel op de Dwarswyk. Het duo werd daar aangesproken door het personeel. De 21-jarige vluchtte uit de winkel maar werd door agenten achterhaald op de Tine Talmanstraat. Hij is daar aangehouden. De 25-jarige man bleef achter in de winkel op de Dwarswyk. Hij is in de winkel aangehouden.

Beide mannen waren in het bezit van een geprepareerde tas om de alarmen van winkels te omzeilen. De buit op de Stationsweg betrof cosmeticaproducten met een waarde van ongeveer 200 euro. Het duo is ingesloten in het cellencomplex te Leeuwarden voor verhoor en verder onderzoek. Zij zitten nog steeds vast. De tassen zijn in beslag genomen.