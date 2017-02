‘Sta tweede bedrijfswoning in Hantumhuizen toe’

Publicatie: vr 17 februari 2017 00.11 uur

HANTUMHUIZEN - De raadscommissie Omkriten kreeg donderdagavond de oproep van de heer Prins om een tweede bedrijfswoning bij zijn boerenbedrijf in Hantumhuizen toe te staan. Dat is op dat moment nog niet mogelijk en met die regelgeving is Dongeradeel een van de strengste gemeenten op dit gebied. Fusiepartners Ferwerderadiel en Kollumerland zijn een stuk soepeler met de vergunningen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning.

De maatschap Prins die aan de Wierumerweg in Hantumhuizen is gevestigd heeft op de middellange termijn plannen om flink uit te breiden. De veestapel wordt dan verdubbeld en vanwege het welzijn van de dieren moet er ook ’s avonds en ’s nachts iemand bij de beesten kunnen zijn. De familie Prins wil daarom graag een tweede woning te bouwen samen met een berging, zodat een van de beide zonen ook met zijn gezin bij het bedrijf kan komen wonen. Voor de bedrijfsgebouwen wil de gemeente Dongeradeel wel een vergunning verlenen, de bedrijfswoning past niet in het geldende bestemmingsplan.

De heer Prins liet de raadscommissie donderdagavond weten graag de nieuwe woning te willen aan de ontsluitingsweg. Alle gebouwen komen dan in een vierkant te staan en zo ontstaat er een strak geheel. “Het gaat om een doodlopende weg en het is een zorgvuldig opgesteld plan”, liet Prins weten. “Er is geen sprake van verrommeling of versnippering van het landschap, maar een mooi en netjes afgerond geheel”. De raadscommissie kon niet direct iets met het verzoek. Ook na de herindeling blijven de bestemmingsplannen van de verschillende gemeenten geldig. Het is nog wel mogelijk om een door een aparte procedure dit bestemmingsplan aan te passen.