Besluit fietsverbod Schreiersbrug te snel genomen

DOKKUM - Het besluit om een fiets- en wandelverbod in te stellen voor de Schreiersbrug in Dokkum is te snel genomen. Dat gaf wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond toe tijdens de raadscommissie Omkriten van de gemeente Dongeradeel. Het plotseling ingestelde fiets- en wandelverbod over de Schreiersbrêge in Dokkum leverde vijftien bezwaren op. Toch wordt het besluit niet teruggedraaid. Volgens de gemeente is het aantal verkeersbewegingen over de Schreiersbrug namelijk verdubbeld en omwille van de veiligheid blijft het verbod gehandhaafd.

De raadscommissie behandelde het onderwerp vanwege schriftelijke vragen van Dongeradeel Sociaal en de Pvda. Zij stelden het verbod aan de orde, omdat fietsers en wandelaars nu kilometers moeten omfietsen. Over het Grootdiep komt nog wel een fietsbrug, maar die is pas in augustus 2017 klaar. “Het is wel erg knullig dat de planning op deze manier is gedaan”, aldus Anton van der Aar (VVD). PvdA’er Kootje Klinkenberg stoorde zich aan de manier waarop er met de vragen werd omgegaan. “We hadden de vragen net zo goed niet kunnen stellen”, aldus Klinkenberg. “Het college noemt dat fietsers en wandelaars maar even een blokje om moeten. Dat vind ik erg denigrerend”. De totale extra afstand voor fietsers en wandelaars komt neer op 3,6 kilometer.

In het verlengde van de Dongeradyk en over het Dokkumer Grootdiep heen komt in augustus een fietsbrug te liggen. Het is een van de afspraken die tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel zijn gemaakt in het kader van de Centrale As. Het gaat om een beweegbare brug die uitkomt op industrieterrein de Hogedijken. Het fietsverbod over de Schreiersbrug blijft al die tijd wel bestaan ‘vanuit het oogpunt van veiligheid’, laat de gemeente Dongeradeel weten.