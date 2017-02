Reigersbrug en pannakooi blijft buurt bezig houden

Publicatie: do 16 februari 2017 23.53 uur

DOKKUM - Het ophogen van de Reigersbrug in het Fûgellân in Dokkum blijft de buurt en de politiek in de gemeente Dongeradeel bezig houden. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten. Het onderwerp stond op de agenda en daarom kwam de heer Rozendaal uit Dokkum namens een aantal bewoners van de Schans en omgeving inspreken.

De combinatie van de huidige voetbalkooi en een eventuele nieuwe hogere brug zorgt voor mogelijk nog meer overlast, betoogde de Dokkumer. “De pannakooi geeft overlast die de privacy aantast van buurtbewoners. Er wordt drugs gebruikt en aantal bewoners hebben gemerkt dat er klappen kunnen vallen”, aldus Rozendal. In plaats van het ophogen van de huidige brug aan de Reigerstraat, zien de bewoners daarom liever dat de brug aan de ingang van de Eiberstraat wordt geplaatst. “Dat is wellicht een beter compromis dan er nu wellicht op tafel ligt”, aldus de bewoner.



Politieke partijen Dongeradeel Sociaal en PvdA hadden het punt op de agenda gezet. Klinkenberg van de PvdA benadrukte dat de laatste plannen die voorliggen niet corresponderen met een amendement dat eerdere door bijna de hele raad werd aangenomen. Daarin werd gesproken van een breed gedragen oplossing die paste bij het huidige gebruik van de brug. “Ik verbaas me op de manier waarop het op de agenda staat. Er zijn geen stukken en ik weet niet hoe het er exact uit komt te zien. Als we het hebben over de stand van zaken, dan had ik er graag wat documentatie bij gehad”, zei VVD’er Anton van der Aar.

De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een steile 'hooghout' brug. De gemeente Dongeradeel wilde de brug aanvankelijk laten vervallen maar de buurtbewoners waren het hier niet mee eens. Ze gingen in protest en de gemeente gaf vervolgens gehoor aan hun wens om de brug te behouden. Er is nu besloten om een nieuwe brug te plaatsen met een trap en hellingen van 20%. Men kan er wel lopend met een kinderwagen of met een fiets aan de hand gebruik van maken, maar deze brug is te steil om te fietsen.

Een groot aantal buurtbewoners wil graag een brug waar men ook over heen kan fietsen. Deze brug is volgens de gemeente landschappelijk niet inpasbaar. Bovendien hebben de lange- op en afrit nadelige gevolgen voor het zicht vanuit de woningen in de directe omgeving. “De wethouder zou met een breed gedragen plan komen, maar ik heb de indruk dat dit niet het geval is”, zei van der Bent van het CDA.