It HeechsÃ¢n: BMW op de kop in de sloot

It Heechsân: BMW op de kop in de sloot

Publicatie: do 16 februari 2017 18.55 uur

EASTERMAR - Een BMW-rijder is donderdag aan het begin van de avond met zijn voertuig op de kop in de sloot beland bij Eastermar. De man reed over de Skûlenboargerwei in de richting van Eastermar en net voor It Heechsân ging het mis. De bestuurder schoot in een bocht rechtdoor en kwam met zijn auto op de kop in de sloot tot stilstand.

De brandweer van Drogeham werd rond 17.57 uur gealarmeerd omdat aanvankelijk leek dat de bestuurder bekneld zat in het voertuig. Uiteindelijk was de hulp van de brandweer niet meer nodig. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot getakeld. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

