Vrijspraak voor massale knokpartij in pizzeria

Publicatie: do 16 februari 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Het was volgens politierechter Tom Wiersma 'een enorme chaos' geweest, op 5 augustus 2015, in pizzeria Bella Donna aan de Kerkstraat in Buitenpost. Vechtende mannen en vrouwen krioelden door elkaar en over elkaar heen, pizza's vlogen door de lucht, 30 borden en zes tafels sneuvelden. Drie neven uit Twijzel en Twijzelerheide zaten donderdag gebroederlijk tegenover de rechter, zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging.

Het was jaarmarkt in Buitenpost en de meeste mensen hadden wel het een of het ander gedronken. Of, zoals de rechter het zei: 'Nuchtere mensen waren misschien moeilijk te vinden'. Een van de neven, een 33-jarige Twyzeler, zat met zijn vriendin in de pizzeria. De twee hadden wat onenigheid. Daar zouden mensen uit een twaalf man sterke groep uit Westergeest zich mee hebben bemoeid. De andere neef, 39 en ook woonachtig in Twijzel, zat bij het stel aan tafel.

Hij zou iets gezegd hebben in de trant van 'Hâld dy de harses'. Vanaf dat punt liepen de verklaringen uiteen. Volgens een getuige was het de 39-jarige die iemand uit de groep-Westergeest probeerde te slaan. Hij zou de groep ook hebben uitgedaagd. Volgens de neven werden ze min of meer besprongen door de groep. De 39-jarige zou knock-out zijn gegaan. De derde neef, een 32-jarige inwoner van Twijzelerheide, kwam pas binnen toen de kloppartij al een poosje bezig was.

Hij had iemand die de 33-jarige neef belaagde om de nek gepakt. Toen hij zag dat de andere neef 'sufgeslagen' op de grond lag, was hij bovenop diens hoofd gaan liggen. Ook hij had een grote kluwen vechtende mensen gezien. 'Het was net als op televisie, één grote saloonfight', aldus de verdachte. De eigenaar van de pizzeria wist niet wat hem overkwam. Tegen de politie had hij gezegd dat hij nog nooit zoiets had meegemaakt.

Na de vechtpartij zou zijn personeel niet meer voor hem hebben willen werken. Hij zou nog bedreigd zijn door mensen die niet wilden dat hij aangifte zou doen. Er zijn volgens de rechter pogingen ondernomen om de schade te regelen, maar die zouden op niets zijn uitgelopen. De eigenaar had voor de strafzaak een schadeclaim ingediend, evenals iemand uit de groep-Westergeest.

Die claims werden beide niet gehonoreerd: officier van justitie Johan Severs vorderde vrijspraak voor de drie verdachten. De neven hadden zich gewelddadig gedragen, maar uit het dossier was niet duidelijk geworden of ze gewoon agressief waren geweest, of dat ze hadden gehandeld uit noodweer. De rechter was het daarmee eens. De mannen hebben volgens Wiersma 'mogelijk mee het vuurtje opgestookt', maar er kon in ieder geval niet gesproken worden van openlijke geweldpleging.

En daarvoor waren de neven wel gedagvaard. Volgens de wet moet er dan sprake zijn van 'een nauwe en bewuste samenwerking'. De rechter had dat niet kunnen ontdekken. Wiersma gaf de verdachten nog mee dat er qua vergoeding van de schade altijd nog iets geregeld kan worden met de eigenaar van de pizzeria. 'Het is buitengewoon sneu dat dit in je zaak gebeurt', aldus de rechter.