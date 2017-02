Brug SkÃ»lenboarch blijft tot half juni gestremd

Brug Skûlenboarch blijft tot half juni gestremd

Publicatie: do 16 februari 2017 17.39 uur

JISTRUM - Het herstelwerk aan de brug van Skûlenboarch gaat nog wel even duren. Rijkswaterstaat verwacht dat de brug half juni weer gebruikt kan worden door het fiets- en autoverkeer. Hoewel de werkzaamheden nog maanden gaan duren, laat Rijkswaterstaat weten dat de schade aan de brug 'mee valt'. Zo is de fundering niet beschadigd en is er alleen schade aan het beweegbare deel met de bijbehorende onderdelen.

De brug over het Prinses Margrietkanaal werd dinsdagavond 17 januari door een binnenvaartschip kapot gevaren. De schipper had de brug niet gezien en is tegen het beweegbare deel gevaren.

Rijkswaterstaat zet alternatief vervoer in voor buurtbewoners en andere belanghebbenden die door de afsluiting van de brug aantoonbaar aanzienlijke problemen ondervinden. Rijkswaterstaat zet daar waar mogelijk gratis taxi's in en leent gratis elektrische fietsen uit voor buurtbewoners en andere belanghebbenden die door de afsluiting van deze brug aantoonbaar aanzienlijke problemen ondervinden. Deze mensen kunnen zich melden bij het telefoonnummer 0800-8002.

De eerste werkzaamheden aan de brug zijn inmiddels begonnen. Deze week is gestart met het herstellen van het remmingswerk. Deze werkzaamheden zijn eind volgende week afgerond.



Hoeveel schade is er eigenlijk?

Het draaimechanisme van de brug is door de aanvaring beschadigd. Een aantal tanden uit de draaikrans is afgebroken waardoor de brug niet meer kan draaien. Tevens is een dwarsbalk bij de draaikrans vervormt waardoor het brugdek bij sluiting 5 cm verschilt met het asfalt op het vaste deel van de brug. Ook zijn enkele sensoren en de leuningen van het beweegbare brugdek beschadigd. Het beweegbare brugdek zelf (de schampkant) heeft een aanzienlijke deuk opgelopen.



Fundering is nog goed

Duikers hebben gekeken naar de fundering onder het water. Gebleken is, dat de fundering niet is beschadigd. Ook de rem/koppeling, elektromotor en frame van het bewegingswerk hebben geen schade opgelopen.