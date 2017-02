Verdachte steekpartij mag niet in Drachten komen

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft donderdag de voorlopige hechtenis geschorst van de Oosterwoldiger (58) die op 4 november betrokken was bij een steekpartij in een winkel aan de Zuidkade. Bij een woordenwisseling had de Oosterwoldiger een 36-jarige plaatsgenoot met een mes in de bovenarm en in een been gestoken. Tijdens de pro forma-behandeling van de zaak werd niet duidelijk wat het motief was voor de steekpartij.

De Oosterwoldiger heeft sindsdien vastgezeten. De zaak zal pas begin mei worden behandeld. In afwachting daarvan moet de Oosterwoldiger zich melden bij de reclassering. Ook moet hij starten met een training waar hij leert zijn agressie in goede banen te leiden. Verder mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer en diens zuster. Ook mag hij zich niet in de bebouwde kom van Drachten vertonen.