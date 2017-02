Onwel en onder invloed na gebruik van GHB

Publicatie: do 16 februari 2017 16.40 uur

LEEUWARDEN - De politie van Leeuwarden heeft woensdagnacht twee mannen aangetroffen die onwel of sterk onder invloed waren geraakt door vermoedelijk het gebruik van GHB.

Op het Noordvliet werd rond 1.30 uur een 23-jarige inwoner van de gemeente Achtkarspelen aangetroffen die onwel was. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis MCL.

Even later werd rond 1.50 uur een 22-jarige inwoner uit de gemeente Tytsjerksteradiel aangetroffen op de Tuinen in Leeuwarden. De man was duidelijk onder invloed van (vermoedelijk) GHB. De agenten ontdekten dat hij GHB en een mes bij zich. Beiden zijn in beslaggenomen door de politie.