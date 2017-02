Miljoen euro voor 'stadsmarkering' in Drachten

Publicatie: do 16 februari 2017 16.35 uur

DRACHTEN - Hoogstaande kunstwerken moeten op vier plekken in Drachten de grenzen van de stad gaan markeren. De gemeente investeert samen met de provincie en bedrijfsleven zo'n 800.000 tot 900.000 euro in het project. Een subsidie van 400.000 euro wordt gegeven voor de gemeente en de rest moet via publieke en private fondsen op de tafel komen.

Kunstcollectief TAAK in Amsterdam kreeg op de opdracht om het 'kunstplan' met de naam 'Bestemming Drachten' vorm te gaan geven. De kunstwerken moeten een plek krijgen bij de belangrijkste toegangswegen naar het centrum. In vroeger tijd zorgden de stadspoorten voor een afbakening van de stad. Tegenwoordig is de grens tussen stad en platteland minder duidelijk. Met bijzondere stadsmarkeringen wil Drachten weer herkenbaar worden, en als bestemming onderscheidend en attractief.

Meer informatie is te vinden op: www.bestemmingdrachten.nl