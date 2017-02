Opknapbeurt voor honderdtal woningen in De Drait

DRACHTEN - WoonFriesland is gestart met kwaliteitsverbeteringen van 112 woningen in woonwijk De Drait in Drachten. Er worden onder andere zonnepanelen geplaatst om de stroomkosten van bewoners te verlagen. Daarnaast krijgen de meeste woningen een nieuwe badkamer en een nieuw toilet. Ook vinden onderhoudswerkzaamheden plaats zoals schilderwerk en gevelonderhoud.

De verbeteringen worden doorgevoerd bij woningen in de straten Moezel en Dollard. De verbeteringen worden uitgevoerd zonder huurverhoging. De verbeteringen in de wijk zijn klaar voor de bouwvakvakantie 2017.