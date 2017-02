3 maanden cel voor 'dubieuze wijze van zaken doen'

Publicatie: do 16 februari 2017 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 69-jarige inwoner van Wijnaldum is donderdag wegens verduistering van pontons en geld door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot drie maanden cel, plus drie maanden voorwaardelijk. De man is in 2014 tot twee keer toe als tussenpersoon opgetreden bij de verhuur van pontons.

De eerste keer ging het om vier pontons van een bedrijf uit Akkrum, de andere keer waren het vijftien pontons van een verhuurbedrijf uit Sneek. De pontons werden doorverhuurd aan andere bedrijven. Vervolgens hebben die bedrijven, buiten medeweten van de verhuurder, de pontons doorverkocht. De verdachte wist van de verkoop, de eigenaren niet.

Tegen de rechter zei hij dat hij er vanuit was gegaan dat het allemaal wel opgelost zou worden met de verhuurder. In een andere zaak heeft hij voor een bedrijf in Drachten bemiddeld bij de verkoop van een graafmachine via Marktplaats. De Belgische koper had een aanbetaling van 5000 euro gedaan.

Uiteindelijk vertrouwde de Belg het zaakje niet, hij wilde zijn geld terughebben. De Wijnaldumer heeft de 5000 euro nooit terugbetaald. De man is twee keer eerder, in 2010 en 2014, voor soortgelijke delicten veroordeeld. De rechtbank noemde de manier van handeldrijven van de Wijnaldumer 'een dubieuze wijze van zaken doen'.