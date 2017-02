Vrouw (69) laat tasjesrovers op de vlucht slaan

DRACHTEN - Een 69-jarige vrouw uit Drachten heeft zich woensdagavond verzet toen twee mannen haar tas probeerden te stelen. Dit gebeurde rond 19.45 uur op de Drift in haar woonplaats. De vrouw was slecht ter been maar dat weerhield haar er niet van om zich te verzetten. De vrouw werd vervolgens door het duo mishandeld waarbij ze een bloedneus opliep. De mannen sloegen vervolgens zonder tas op de vlucht.

De politie van Drachten is nu op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het slachtoffer heeft na de mishandeling gesproken met een ouder stel dat zich over haar ontfermde. De politie komt ook graag in contact met dit stel.