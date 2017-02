Heftruck te water, chauffeur gewond

Publicatie: do 16 februari 2017 14.00 uur

LAUWERSOOG - De chauffeur van een heftruck is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval in de haven van Lauwersoog. Door onbekende oorzaak reed de chauffeur met zijn heftruck door een reling en kwam in de haven terecht.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.