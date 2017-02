Vijf arrestaties, drie kwekerijen en growshop

Publicatie: do 16 februari 2017 13.35 uur

DRACHTEN - De politie spreekt van een onderzoek naar grootschalige hennepteelt en witwassen. Bij dit onderzoek zijn woensdag vijf personen opgepakt en drie hennepkwekerijen opgerold. Daarnaast werd een inval gedaan bij een growshop aan de Roef in Drachten. De aangehouden personen zijn een 35-jarige man uit Gorredijk, een 54-jarige man uit Drachten, een 28-jarige man uit Heerenveen en een 56-jarige man en een 52-jarige vrouw Doezum. Zij werden op meerdere locaties aangehouden. Ze worden verdacht van hennepteelt, -handel en witwassen.

De politie startte het onderzoek naar aanleiding van anonieme tips en meldingen bij de meldkamer. In het onderzoek kwam de growshop aan de Roef in Drachten expliciet in beeld, waarbij tevens zicht werd verkregen op hennepkwekerijen in Burgum, Haulerwijk en Doezum. Het onderzoek heeft geleid tot de inbeslagname van hennep en hennep gerelateerde goederen die gebruikt worden voor het opzetten van hennepkwekerijen. Daarnaast is er beslag gelegd op vijf auto's, drie aanhangwagens, twee vorkheftrucks en een zeilboot met buitenboordmotor. Ook is er beslag gelegd op diverse goederen van de verschillende locaties, zoals electronica en administratie.

De politie rechercheert nu verder en het onderzoek moet uitwijzen of de verdachten inderdaad op criminele wijze geld hebben verdiend.

Drie kwekerijen opgerold

Naast de inval in de growshop werden ook drie hennepkwekerijen ontdekt. In een gehuurde loods aan de Elingsloane in Burgum werden 290 planten gevonden. In een schuur aan de Mr. Zuidemastraat in Haulerwijk werden 5 planten en een hoeveelheid gedroogde hennep aangetroffen. De meest opvallende kwekerij werd ontdekt bij een woning aan de Eesterweg in Doezum. De kwekerij met 480 planten bevond zich ondergronds in een gierkelder. De toegang was verborgen. De politie vermoedt dat er jarenlang hennep is geteeld.

De hennep en de gebruikelijke kweekapparatuur zoals lampen, filters en ventilatoren zijn in beslag genomen en in overleg met de officier van justitie vernietigd. Ook de hennepgerelateerde goederen in de growshop worden vernietigd.