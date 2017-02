Vermoorde Safhinaz herdacht

Publicatie: wo 15 februari 2017 20.28 uur

DRACHTEN - Bij crematorium Wâldhôf in Opeinde werd woensdag de in Irak vermoorde Safhinaz Zerrouy herdacht. Op 15 februari was het exact een jaar geleden dat de toen 24-jarige door haar man om het leven werd gebracht.

Na een speech van Dina Meijer (de moeder van Safhinaz) werden er kaarsjes aangestoken, er werd een rap afgespeeld gemaakt door een vriend van een broer van Safhinaz en er werd een minuut stilte gehouden. Na de minuut stilte gingen er ballonnen de lucht in. Die waren voor de kinderen van Safhinaz die nog steeds in Irak zitten. Het is Buitenlandse Zaken nog steeds niet gelukt om de kinderen naar Nederland te krijgen.

Bij de herdenking was ook een cameraploeg van RTL Boulevard aanwezig. Zij waren daar voor een nieuw programma van misdaadverslaggever John van den Heuvel. Hierin gaat hij zijn best doen om de kinderen van Safhinaz terug naar Nederland te halen.

FOTONIEUWS