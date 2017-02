CBS de Tarissing wint 'nieuw schoolplein'

Publicatie: wo 15 februari 2017 18.53 uur

DROGEHAM - CBS de Tarissing in Drogeham viert feest. Met een Facebook actie van Snoek hoveniers, heeft José Bouma een prachtige prijs gewonnen. Een pleinvernieuwing voor de school ter waarde van 20.000 euro. José stuurde haar tekeningen in om haar dromen voor het schoolplein te kunnen realiseren.

"Toen José op school kwam vertellen dat we bij de beste tien hoorden, gingen we als school, dorp helemaal los om 'likes' te verzamelen. Het was een prachtige nek-aan-nek race! Een fantastisch ouder-initiatief, het hele dorp was actief" zo laat Judith Boerema, de nieuwe directeur van CBS de Tarissing, weten.

"Nu we de wedstrijd gewonnen hebben, wilden we deze betrokken moeder natuurlijk in het zonnetje zetten en kwam wethouder Jouke Spoelstra, namens de gemeente, speciaal langs om de Tarissing en José te feliciteren. Het was een echt feestje met de school, ouders en de kinderen."

De school is dolenthousiast en gaat nog met de hovenier en José om tafel om samen verder te kijken naar de pleinrealisatie.

FOTONIEUWS