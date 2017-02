Stel krijgt maand cel voor 'mini-strooptocht'

Publicatie: wo 15 februari 2017 18.00 uur

DRACHTEN - Een 21-jarige man en een 28-jarige man uit Algerije zijn veroordeeld tot een maand cel, waarvan twaalf dagen voorwaardelijk voor winkeldiefstallen in Drachten. Op 28 januari stalen de twee schoenen en kleding bij H&M en Bristol aan de Noorderbuurt.

De vrouw verbleef in het azc in Drachten. Haar zeven jaar jongere vriend, die het azc in Overloon zat, was die dag op bezoek. De twee waren volgens de man gevlucht omdat de man ruzie om geld had in Algerije.

De vrouw beklaagde zich in de rechtszaal dat ze in het azc te weinig weekgeld kreeg voor haarzelf en haar kinderen. Daarom waren zij en haar vriend die dag gaan stelen, verklaarde ze. Een deel van de buit bestond uit kinderkleding. De officier van justitie noemde hun actie een ‘ministrooptocht’.

De vrouw, die in verwachting is van haar derde kind, en de man, zitten sinds hun aanhouding vast. Ze komen nog deze week vrij, omdat ze het onvoorwaardelijke deel van de celstraf al hebben uitgezeten tijdens hun voorarrest. Omdat Algerije een zogenoemd 'veilig land' is, is de kans groot dat het duo binnenkort wordt teruggestuurd.