Eerste 'lentedag' het warmst in Burgum

Publicatie: wo 15 februari 2017 15.25 uur

BURGUM - Met 16 graden Celsius kan woensdag 15 februari 2017 als een echte lentedag worden beschouwd. Terwijl de temperatuur in Burgum vanochtend nog onder nul was, schoot de temperatuur aan het begin van de middag naar de 16 graden Celsius. Dat blijkt uit gegevens van het weerstation Burgum. De overige weerstations in de regio geven iets lagere temperaturen aan van 13 tot 15 graden Celsius. (bekijk hier onze weerstations).

Op deze heerlijke lentedag kon men soms al zonder jas de straat op. De temperatuur komt voor velen als verrassing aangezien vorige week de temperatuur overdag rond het vriespunt zat. Door een straffe wind was het afgelopen weekend nog ijskoud op straat.