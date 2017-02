Definitief ontwerp Markt Dokkum is er

Publicatie: wo 15 februari 2017 13.05 uur

DOKKUM - Het ontwerpteam dat heeft gewerkt aan een definitief ontwerp voor de inrichting van de Markt met IJsfontein in Dokkum is klaar. Aanstaande maandag 27 februari wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd in de Grote Kerk in Dokkum. Duidelijk is in ieder geval wel dat de gewenste zonnepanelen op het hoge deel van de Markt er niet komen. Dit onderdeel van het plan van kunstenares Birthe Lemeier is technisch niet haalbaar.

Er zijn op de maandag van de bijeenkomst twee sessies, die elk starten met een presentatie van de plannen. Deze starten om 16.30 en 19.30 uur. Na de presentaties is er een informatiemarkt met informatie over het ontwerpproces, parkeren, evenementen, onderhoud, historie, groen en bomen, materiaalkeuze en meer.

De gemeenteraad van Dongeradeel heeft begin juli 2016 ja gezegd tegen de komst van de IJsfontein op de Markt in Dokkum. Voor het zover is, wordt er eerst een nieuw plan voor de Markt gemaakt. Een van de opvallende zaken in alle ontwerpen is dat de trap op het plein verdwijnt. Kunstenares Birthe Lemeier die de IJsfontein bedacht zat samen met medewerkers van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en medewerkers van de gemeente Dongeradeel in het ontwerpteam.