Parkeerproblemen bij gemeentehuis in Burgum

Publicatie: di 14 februari 2017 20.15 uur

BURGUM - Het parkeerterrein achter het gemeentehuis in Burgum is te klein. Vrijwel elke dag staat het terrein vol en parkeren ambtenaren hun voertuig aan de Burgumerdaam. Dit levert voor aanwonenden nu te veel overlast op omdat er voor de eigen auto soms geen plek meer is. De gemeente roept daarom haar medewerkers op om de auto iets verderop te parkeren aan de loswal. Daar is voldoende ruimte en het is maar zo'n honderd meter verder lopen.

De toename van het gebruik van de auto heeft mede te maken met de toegenomen samenwerking van de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Ambtenaren werken bijvoorbeeld 's ochtends in Burgum en moeten daarna voor overleg naar Buitenpost. Daardoor zijn er meer ambtenaren die nu met de auto naar het werk komen.