Onthulling naambord buurtschap Reaskuorre

Publicatie: di 14 februari 2017 19.19 uur

HARKEMA - Dinsdag was het zover. Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen onthulde het Friestalige naambord van Reaskuorre. Dit buurtschap is bewust gekozen omdat het één van de buurtschappen is waarvan de naam in 1958 al in het Fries vastgesteld is.

Volgens wethouder Spoelstra komt de aanleiding voor de Friese benaming uit een raadsbesluit dat eerder genomen is. "Met het vaststellen van de ‘Nota Fries taalbeleid’ heeft de gemeenteraad ingestemd met historisch onderzoek naar de namen van de buurtschappen en het officieel laten vaststellen van de namen."

Friestalige namen

De gemeenteraad heeft de namen van tien buurtschappen officieel vastgesteld in het Fries. De gemeente zal de komende jaren de komborden vervangen met hierop alleen de officieel vastgestelde Friese naam. "Dit jaar vervangen we symbolisch de bordjes van Reaskuorre, de andere borden pas als vervanging nodig is", zo zegt wethouder Spoelstra. "Dat zal voor de eerste borden over ongeveer vijf jaar het geval zijn."

