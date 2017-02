Kruising bij station Buitenpost 5 dagen gestremd

Publicatie: di 14 februari 2017 17.40 uur

BUITENPOST - Van 20 tot en met 24 februari is de kruising in de Stationsstraat bij de spoorwegovergang in Buitenpost gestremd voor auto's. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan het riool. Tot aan de zomervakantie wordt de infrastructuur aan de zuidkant van het spoor aangepakt. Er wordt een nieuw stationsplein aangelegd tussen het gemeentehuis en het station. Ook de route richting botanische tuin De Kruidhof wordt ingrijpend vernieuwd.



Tijdens de werkzaamheden worden automobilisten richting de noordelijke stationsparkeerplaats en naar industrieterrein De Swadde omgeleid. De omleidingsroute staat met gele borden aangegeven. Voor fietsers en voetgangers blijven het station en stationsrestauratie De Oriënt bereikbaar.