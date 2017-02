'Agent die op auto schoot handelde uit noodweer'

Publicatie: di 14 februari 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Twee van de drie agenten die drie weken geleden terechtstonden omdat ze tijdens een achtervolging op een auto hebben geschoten, zijn dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van een poging tot doodslag en een poging zware mishandeling.

Een derde agent heeft zich volgens de rechtbank wel schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag toen hij aan de bestuurderskant op de auto schoot. Omdat de politieman naar het oordeel van de rechtbank uit noodweer handelde, werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging.

De achtervolging eindigde in de nacht van 5 op 6 juli 2013 in de buurt van Tytsjerk, bij het wokrestaurant E10. Meerdere politiewagens hadden de achtervolging ingezet, nadat de bestuurder, een toen 29-jarige inwoner van Schalsum, bij een tankstation in Leeuwarden was weggereden zonder te betalen.

Eerder die nacht had hij in Franeker zijn ex bedreigd. De broer van de Schalsumer, een toen 26-jarige Leeuwarder, zat op de passagiersstoel van de blauwe Peugeot. De bestuurder was met snelheden boven de 100 kilometer per uur door Leeuwarden gereden. Hij had al een politiewagen geraakt en hij had al een agent over de tenen gereden, toen hij richting Hurdegaryp vluchtte.

Tijdens de achtervolging had een van de agenten die terechtstonden op de rechter achterband van de Peugeot geschoten. Deze agent en de bestuurder van de politieauto werden vrijgesproken. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat er een aanmerkelijke kans was dat de afgevuurde kogels de bestuurder van de Peugeot zouden kunnen raken. De andere agent heeft geschoten toen de auto bij Tytsjerk van de weg was geraakt.

De Schalsumer was door drie politieauto's klemgereden. Hij probeerde desondanks weg te komen, door de Peugeot met spinnende banden en hoge toeren heen en weer te rijden en tegen de politiewagens te botsen. De agent schoot laag op de bestuurderskant van de auto. Hij had verklaard dat het niet de bedoeling was de bestuurder te raken. Omdat de Schalsumer laag in de auto zat, was er volgens de rechtbank 'een aanmerkelijke kans' dat de kogels de bestuurder zouden raken.

Maar er was volgens de rechtbank ook sprake van 'een hectische en zeer bedreigende situatie'. Op het moment dat de agent zijn wapen afvuurde, moest hij zich volgens de rechters verdedigen tegen de bestuurder van de Peugeot. Op het moment dat de agent schoot was er sprake van 'een onmiddellijk en dreigend gevaar'. De agent handelde zoals van hem verwacht mocht worden. 'Er wordt van een politieman verwacht dat hij handelend optreedt en niet van dit soort situaties wegloopt', aldus de rechtbank.