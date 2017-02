Kweker meldt zich bij politie om 27 hennepplanten

Publicatie: di 14 februari 2017 14.37 uur

DOKKUM - Dankzij een anonieme tipgever kon de politie dinsdag een mini-hennepkwekerij oprollen in een klein dorp in de gemeente Dongeradeel. De 56-jarige kweker was tijdens de inval niet aanwezig en heeft zich later op het bureau in Dokkum gemeld.

Nadat de tipgever zich had gemeld, is de politie gestart met een onderzoek via een Energienet-meting. Van de net-meting was het resultaat positief en na overleg met de Officier van Justitie is de woning betreden. De hennepkwekerij bevond zich op de eerste verdieping en bestond uit 27 hennepplanten met een gemiddelde lengte van 1.80 meter.

De planten bevonden zich in de eindfase van de groei. In de hennepkwekerij bevonden zich verder een zestal assimilatielampen en transformatoren. Netbeheerder Liander heeft inmiddels geconcludeerd dat de kweker keurig de stroomrekening betaalde. De kweekruimte is op last van de officier in beslag genomen, ontmanteld en vernietigd.