'IJzervlechters Centrale As moeten betaald worden'

Publicatie: di 14 februari 2017 13.44 uur

BURGUM - Er moeten concrete toezeggingen komen over de onderbetaling van ijzervlechters bij de aanleg van de Centrale As. Dat vinden de partijen PvdA, ChristenUnie en SP. De drie partijen zullen woensdag in de Provinciale Staten vergadering aandacht vragen voor de misstanden. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) moet met doeltreffende antwoorden en concrete toezeggingen. Ook willen de partijen weten of er sprake is van nieuwe, soortgelijke misstanden met betontimmermannen.

Vooruitbetalen

"Voor het uitbetalen van de loontekorten is de hoofdaannemer in de eerste plaats verantwoordelijk", verduidelijkt PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik. "Van de gedeputeerde willen we weten of het mogelijk is dat de provincie de lonen vooruitbetaalt, om deze vervolgens te vorderen op de verschillende aannemers. We moeten voorkomen dat de ijzervlechters nog maanden, zo niet jaren moeten wachten op hun rechtmatige loon."

De kwestie met de onderbetaalde ijzervlechters speelt al sinds juni 2016 en tot op heden heeft gedeputeerde Poepjes nog weinig actie ondernomen om de zaak recht te trekken. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten zal er woensdag meer duidelijk worden.