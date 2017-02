Eis werkstraf oud-Statenlid wegens verduistering

Publicatie: di 14 februari 2017 12.19 uur

LEEUWARDEN - Tegen oud-Provinciale Statenlid Pieter Buisman uit Drachten (55) is dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden een werkstraf van 120 uur geëist, wegens verduistering van ruim 17.000 euro subsidiegeld. Dat geld was medio 2014 door de provincie overgemaakt naar de Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman, nadat Buisman zich een paar maanden eerder had afgesplitst van de PVV-fractie. Buisman ging door als zelfstandige fractie.

Hij was voorzitter en penningmeester van de stichting, die volgens de regels moet worden opgericht om de fractie te ondersteunen. Het geld was bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die Buisman als eenmansfractie moest maken, zoals het inhuren van een fractiemedewerker. Het geld mag volgens de provinciewet beslist niet door of voor het Statenlid zelf worden gebruikt.

Buisman heeft op verschillende momenten bedragen overgemaakt naar zijn privérekening. Volgens zijn zeggen omdat hij in feite zelf zijn eigen beleidsmedewerker is geweest. Zijn lezing is dat hij niet in de gelegenheid is geweest iemand aan te stellen die hem kon ondersteunen, omdat het geld erg laat werd overgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt Buisman dat hij nooit in overleg is gegaan met de provincie.

Ook niet nadat hij in september 2014 een brief van de provincie had gekregen, waarin stond dat niet was gebleken dat hij personeel had aangenomen. Volgens officier van justitie Henk Supèr heeft Buisman veel te weinig initiatief getoond: hij had in ieder geval stappen kunnen ondernemen om fractieondersteuning te regelen.

Buisman stelde dat hij in zijn eigen netwerk om zich heen heeft gekeken voor personeel. Omdat er geen geld was, kon hij niemand aanstellen. Toenmalig commissaris van de koning John Jorritsma accepteerde de uitleg van Buisman niet en deed aangifte van verduistering. De provincie wil dat Buisman het subsidiegeld - 17.650 euro - terugbetaalt.

Volgens advocate Maartje Schaap is het geld er nog steeds. 'Het staat geparkeerd', aldus de raadsvrouwe. Er loopt ook al een bestuursrechtelijke procedure tegen Buisman. Via de civiele rechter vordert de provincie hetzelfde bedrag terug. De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak in de strafzaak.