Auto botst op lantaarnpaal in Gorredijk

Publicatie: di 14 februari 2017 11.05 uur

GORREDIJK - Een automobiliste is dinsdag rond 10.00 uur op de Burgemeester Selhorststraat in Gorredijk tegen een lantaarnpaal gereden. Door nog een onbekende oorzaak, raakte de bestuurster de macht over het stuur kwijt.

De vrouw raakte gewond bij het ongeval en ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Tolman heeft de auto geborgen.

FOTONIEUWS