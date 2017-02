Boze man bewerkt voordeur met honkbalknuppel

Publicatie: ma 13 februari 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - Hij bedreigde zijn ex -'Ik maak je af'-, vernielde haar voordeur, had een namaakwapen en een mes op zak en hij had bij een achterneef de ramen van de voordeur met een honkbalknuppel aan gort geslagen. Het was een pittig lijstje, waar een 32-jarige Drachtster maandagochtend met politierechter Tom Wiersma over moest spreken. Het lijstje was nog iets langer: de man had ook nog 1,5 kilo hennep -een deel was afval- in huis gehad.

De reeks gebeurtenissen kwam nogal uit de lucht vallen, de Drachtster had nog nauwelijks een strafblad. Eind september had hij bij zijn ex in de tuin gestaan en van alles geroepen. Hij had ook gezegd dat hij de vrouw af zou maken, terwijl hij op hetzelfde moment een snijbeweging langs zijn keel maakte. Een buurvrouw zag het hem doen. Volgens de ex was er meer aan de hand en had iemand al de hele week geprobeerd bij haar woning binnen te dringen.

In de nacht dat hij zijn ex bedreigde, had de Drachtster zo hard tegen de voordeur getrapt, dat de deur uit het lood raakte en niet meer open wilde. Bij de man thuis vond de politie een aardig wapenarsenaal: hij had een luchtdrukpistool, een luchtbuks, een kruisboog en een aantal messen. Ook werd er hennep aangetroffen. Begin november ging de Drachtster weer los. Ditmaal ging hij, gewapend met een honkbalknuppel, bij zijn achterneef langs.

De neef was hem 200 euro schuldig. De verdachte beweerde dat hij niet bij zijn neef aan de deur was geweest, en dat hij dus ook niet de ramen van de voordeur kapot had geslagen. Maar behalve de neef, had ook diens vriendin hem gezien. Dankzij een redelijk schoon strafblad kwam de Drachtster er dit keer van af met een werkstraf van 60 uur. De rechter waarschuwde hem wel: 'Dit moet stoppen'. Als stok achter de deur legde Wiersma een voorwaardelijke celstraf op van een maand.