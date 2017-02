Start aanleg nieuw remmingwerk bij SkÃ»lenboarch

Start aanleg nieuw remmingwerk bij Skûlenboarch

Publicatie: ma 13 februari 2017 18.12 uur

JISTRUM - Er was maandag volop bedrijvigheid bij de brug Skûlenboarch bij Jistrum. Er is gestart met een plan om het remmingwerk van de brug te herstellen of te vervangen. De ploeg die het werk gaat doen, heeft net het werk bij de brug van Burgum afgerond en verplaatst nu al het materieel nu naar Jistrum. Vanaf woensdag wordt gestart met de plaatsing van de palen die 21 meter lang zijn. Met behulp van een kraan worden ze de grond in geslagen in het Prinses Margrietkanaal.

De palen moeten, voor een groot gedeelte, voorkomen dat een vrachtschip de brug kan aanvaren. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de brug zelf gerepareerd gaat worden en hoeveel maanden de stremming voor het doorgaande verkeer nog gaat duren.

