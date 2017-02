Meiden (19, 20) stelen glijmiddel en handboeien

Publicatie: ma 13 februari 2017 17.00 uur

LEEUWARDEN - Van leeftijdgenootjes hadden ze gehoord dat ze weleens iets hadden gestolen. En dus wilden zij het ook eens proberen: op 12 juli vorig jaar stalen een 20-jarige inwoonster van Oentsjerk en haar één jaar jongere vriendin uit Leeuwarden cosmeticaproducten bij de Etos in Leeuwarden. Dat smaakte kennelijk naar meer: een week later maakten de meiden er een ware strooptocht van.

Bij de Etos pikten ze een setje handboeien, bij de Op = Op winkel aan de Nieuwestad verdween een tube glijmiddel in de tas en bij de Action stalen ze een jurkje en een schilderij. Geen absurd dure spullen, maar toch, het was wel stelen. Waarom de handboeien en het glijmiddel? De meiden wisten het niet. 'Het was meer voor de kick', zeiden ze maandag tegen politierechter Monique Haisma.

De tweede keer bij de Etos liepen ze tegen de lamp. Een medewerkster had een van de meiden herkend, bij het tweede bezoek werden ze aangehouden. Ze hadden er in eerste instantie niet echt bij stilgestaan wat het met je doet als er spullen van je gestolen worden. Tot de Leeuwardense haar jas een keertje werd gepikt. 'Dat voelde heel kut', zei de 19-jarige.

'Het is eigenlijk wel een beetje hetzelfde als wat wij gedaan hebben', vulde de Oentsjerkse aan. Beide meisjes woonden op dat moment vanwege problemen niet bij hun ouders. Ze waren 'ontzettend stom' bezig geweest, vond officier van justitie Henk Mous. 'Ga je kick ergens anders uit halen. Ga sporten of kickboksen', zei Mous. Hij eiste een werkstraf van 50 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk.

De rechter maakte er een geheel voorwaardelijke werkstraf van, van 40 uur. Als waarschuwing voor de toekomst en als een stevige stok achter de deur. De meiden komen onder toezicht van de reclassering. Ze moeten zich aan de aanwijzingen houden, ook als de reclassering vindt dat ze bijvoorbeeld een behandeling moeten ondergaan.