Twee drugsdealers aangehouden

Publicatie: ma 13 februari 2017 15.16 uur

DE WESTEREEN - De politie heeft vrijdag een 27-jarige inwoner uit De Westereen en een 32-jarige inwoner uit een klein dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel aangehouden. Het duo wordt verdacht van de handel in harddrugs in Noordoost Friesland.

De 27-jarige inwoner van De Westereen is een bekende van de politie als het gaat om de handel in drugs. In 2015 zat de man hiervoor een straf uit in de gevangenis. Na zijn vrijlating kwamen bij de politie al snel weer signalen binnen dat de man wederom in drugs handelde. De afgelopen periode werden deze signalen sterker waardoor de politie een onderzoek startte. In dit onderzoek kwam ook de 32-jarige man naar voren. Hij staat bij de politie bekend als drugsgebruiker. Het vermoeden bestaat dat beide mannen gezamenlijk in drugs hebben gehandeld.

Vrijdagochtend werden de twee aangehouden. Het duo wordt verdacht van de handel in drugs over een langere periode De rechter-commissaris besloot maandag om beide verdachten voor 14 dagen in bewaring te stellen.