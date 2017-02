Start bouw stalen woningen in Trije Terpen

Publicatie: ma 13 februari 2017 14.34 uur

DOKKUM - Maandag werd officieel een start gemaakt met de bouw van zeven 'stalen woningen' aan de Alde Terp in Dokkum. De stalen woningen worden gebouwd naar ontwerp en concept van Markus Bouman en in opdracht van Vereniging CPO Bewust Wonen 2.0 de Trije Terpen. Wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel heeft het officiële moment ingewijd door de eerste van in totaal 88 benodigde heipalen voor de funderingen in de grond te heien.

De Dokkumers Markus Bouman en Jacob Blom, initiatiefnemer en toekomstige bewoner, bouwbegeleider, (neven)aannemers, de gemeente Dongeradeel en andere toekomstige bewoners zijn een kleine 2,5 jaar aan de slag geweest om dit innovatieve bouwproject van de grond te krijgen. De bouwmethode kenmerkt zich door de toepassing van een stalen constructie en sandwichpanelen. Hiermee kan er efficiënt en flexibel gebouwd worden.

Deze manier van bouwen wordt tot nu toe vooral gebruikt bij de bouw van loodsen en stallen. Het onderhoud van de woningen is laag door het gebruik van onderhoudsvriendelijke producten zoals kunststof kozijnen en een gecoate buitenschil van sandwichpanelen. Bovendien worden de woningen opgeleverd met een warmtepomp en dertig zonnepanelen per woning.

Niet alleen het type woning en de bouwtechnieken zijn vernieuwend, ook de manier waarop de nieuwe bewoners zich verenigden in een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) om de bouw van een hele straat als een project aan te besteden is zeldzaam in Dokkum. Alle zeven kavels zijn in optie en de deelnemers zijn laaiend enthousiast over dit innovatieve bouwavontuur. "Het was nog een uitdaging om de CPO vol te krijgen, zodat we met de daadwerkelijke bouwplanning konden beginnen. Door de samenwerking met Gert Jan Nienhuis van Regiomakelaardij werden de laatste geïnteresseerden gelukkig snel gevonden", aldus Jacob Blom.

De bouwtijd van de zeven woningen neemt vier à vijf maanden in beslag.