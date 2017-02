Op zoek naar je 'roots' in FeanwÃ¢lden

Op zoek naar je 'roots' in Feanwâlden

Publicatie: ma 13 februari 2017 13.45 uur

FEANWâLDEN - Louise van der Walt uit Zuid-Afrika bracht deze week samen met haar vriend Roger Feldmann een bezoek aan Feanwâlden. Ze is op zoek naar haar 'roots'. Samen met inmiddels duizenden familieleden is Louise het nageslacht van Andries uit Feanwâlden. Op 15-jarige leeftijd liet hij het dorp in 1727 achter zich en vertrok met een schip van de VOC naar Zuid-Afrika. Andries werd daar veeboer en kreeg samen met zijn vrouw vier zonen en een dochter.

Na zo'n 300 jaar telt zijn nageslacht duizenden mensen in Zuid-Afrika die de naam 'Van der Walt' dragen. De naam is een verwijzing naar Veenwouden / De Wal. In 1727 gebruikte men in Nederland nog geen achternaam en Andries moest bij aankomst op 'Kaap de Goede Hoop' een een achternaam opgeven. Dat werd uiteindelijk 'Van der Walt'.

Louise van der Walt bracht zondag een bezoek aan Feanwâlden en kwam terecht bij de Johanneskerk. Deze kerk stond daar al in 1727 en mogelijk is Andries daar ooit gedoopt of heeft hij hier kerkdiensten bijgewoond. De kerk is de plek die Louise het dichtste bij haar voorvader brengt. De piano-lerares heeft in de avonddienst op de piano gespeeld in het bijzijn van tientallen kerkgangers.

In 2016 heeft een andere nazaat een boek geschreven over zijn stamvader. De koster van de kerk liet weten dat Louise niet de eerste Van der Walt is die Feanwâlden kwam bezoeken. In de afgelopen jaren kwamen al meerdere keren Zuid-Afrikaanse nakomelingen van Andries hun roots zoeken in Feanwâlden.

In de video vertelt Louise in het Afrikaans het verhaal van Andries. Als je goed luistert, kun je haar goed verstaan en begrijpen want de taal lijkt op het Nederlands. Het is tevens nog altijd de voertaal in Zuid-Afrika.