Racefietsster gewond na botsing met buis

Publicatie: ma 13 februari 2017 13.37 uur

BURGUM - Een wielrenster uit Cornjum is maandag rond 13.00 uur tegen een buis gereden op de Zomerweg bij Burgum. De racefiets (gemaakt van carbon) brak hierbij in tweeën en de vrouw kwam ten val. Op het eerste gezicht kwam ze met een flinke schrik vrij maar later werd duidelijk dat ze haar sleutelbeen had gebroken. Een ambulance heeft haar overgebracht naar het ziekenhuis.

De buis lag over de Zomerweg in verband met werkzaamheden aan het riool. In verband met dit werk lagen er over de wegen buizen waardoor het autoverkeer niet gebruik kon maken van de kruising van de Zomerweg met de Kloosterlaan. De wielrenster passeerde de werknemers en zag de buis over het hoofd waarna ze ten val raakte. De werkzaamheden op de Zomerweg waren maandag net begonnen. Op het moment van de botsing stonden er geen hekken rondom de buis, deze zijn later geplaatst.

