Drachtster bedreigt ex via Facebook met de dood

Publicatie: ma 13 februari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (40) die vorig jaar via Facebook zijn ex-partner met de dood bedreigde, is maandag door politierechter Tom Wiersma veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De Drachtster voelde zich totaal niet begrepen. Volgens hem had de ex-partner hem van alles en nog wat aangedaan, maar daar zou door de politie niets mee zijn gedaan.

Hij had de berichten op Facebook gebruikt om zijn ongenoegen te spuien over zijn ex en het feit dat zij hun zoontje bij hem weg zou houden. Het zou hem dan ook niet om haar gaan, maar om het zoontje. 'Ik wil niet normaal met haar omgaan, ik wil haar niet zien', aldus de Drachtster. Hij zei dat hij vorige week definitief afscheid heeft genomen van zijn zoontje.

'Ik moet wachten tot hij 18 is', zei de man. Officier van justitie Jeroen Houwink was er niet gerust op dat de Drachtster zijn dreigementen niet waar zou maken. De verdachte stelde de officier gerust: 'Ik wilde alleen maar iets duidelijk maken'. Zoals zo vaak in dit soort zaken, is het kind het grootste slachtoffer.