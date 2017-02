Drachtster inbreker op pad met gestolen fiets

Publicatie: zo 12 februari 2017 12.14 uur

DRACHTEN - Een 38-jarige man uit Drachten liep zaterdagnacht tegen de lamp in het industriegebied De Haven in Drachten. De politie wilde de man controleren en ontdekte dat hij een rugzak met gereedschap bij zich droeg. Hij kon de politie niet verklaren waarom hij dit midden in de nacht op zak had.

De agenten besloten vervolgens de fiets te controleren en deze stond gesignaleerd als gestolen. De verdachte is hierop aangehouden en zal worden verhoord over de fiets en het aangetroffen inbrekerswerktuig.